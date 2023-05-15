Tesisat vatandaştan, kombi belediyeden

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile iş birliği yaparak ‘Samsun Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' çerçevesinde vatandaşlara kombi desteği sağlayacak.

Projede öncelikli olarak şehit yakınları, sosyal yardım alanlar ve 65 yaş üstü vatandaşların başvuruları değerlendirilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, proje ile doğalgaz kullanamayan dar gelirli ailelerin de aynı konfora sahip olmasını hedeflediklerini söyledi.

‘Yaşamak için havanı koru' anlayışıyla yola çıkan Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ısınmadan kaynaklı hava kirliliğini önlemek amacıyla ‘Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi'ni hayata geçirdi. Proje ile birlikte ısınma amaçlı katı yakıt kullanımının önüne geçilmesi ve bu sayede hava kalitesinin iyileştirilmesi planlanıyor. Bu amaçla; evlerinde doğalgaz tesisatı yaptırmış fakat kombisi olmadığı için aktif olarak doğalgaz kullanamayan veya proje başvurusu süresi içerisinde kombi tesisatının inşaatını tamamlamış olan vatandaşlara, Büyükşehir Belediyesi tarafından kombi desteği verilecek.

Öncelik İlkadım ilçesi

Proje ilk etapta İlkadım ilçesine bağlı Rasathane Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi ve Fevzi Çakmak Mahallesi'nde uygulanmaya başlayacak. Projede öncelikli olarak şehit yakınları, sosyal yardım alanlar ve 65 yaş üstü vatandaşların başvuruları değerlendirilecek. Başvuru önceliği olanların ardından ise tüm vatandaşlar bu destekten yararlanabilecek. Yaralanmak isteyen vatandaşlar 5 Temmuz tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi'ne on-line ve şahsen gelerek başvurularını yapabilecek. Başvurusu onaylanan kişiler de konut içerisinde hiçbir şekilde katı yakıt, yakmayacağını taahhüt etmiş olacak.

“Herkesin doğalgaz kullanmasını hedefliyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, proje ile doğalgaz kullanamayan dar gelirli ailelerin de aynı konfora sahip olmasını hedeflediklerini belirtti. “Hava kirliliğinin azalması, daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmak için olmazsa olmaz” diyen Başkan Demir, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile ‘Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi' başlattıklarını söyleyerek, “Biz evinin önünden doğalgaz hattı geçen herkesin doğalgazı kullanabilmesini istiyoruz. Tabii, bunu arzu edip bazı imkansızlık ve maliyet açısından doğalgazdan yararlanamayan kardeşlerimiz de var. Onun için bu noktada biz de dertlendik ve yaptığımız proje ile evinde kombisi olmayan tüm vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Her konuda Samsun'da taş üstüne taş koyarak vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.