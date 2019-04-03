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Tespihini koparıp kendisini iten kişiyi vuran zanlı yakalandı

Samsun’da tespihini kopardığı şahsın kendisini eliyle itince tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Samsun'da tespihini kopardığı şahsın kendisini eliyle itince tabancayla vurarak yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinin İlyasköy Mahallesi İlyasköy Kavşağı'nda dün saat 07.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan T.Ş. (25) sağ bacağından yaralandı. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan T.Ş. tedavi altına alındı. T.Ş., T.K.'nin elindeki tespihini kopardığını ve bu sırada eliyle itince kendisine tabancayla ateş açtığı söyledi.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili T.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan T.K., Samsun Adliyesine sevk edildi.

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