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Tevfik Kızgınkaya: “Lozan Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının kimlik belgesidir”

Gazeteci-yazar Tevik Kızgınkaya, “Lozan, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığının kimlik belgesidir”dedi.

Gazeteci-yazar Tevik Kızgınkaya, “Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının kimlik belgesidir”dedi.


Atakum Belediyesi'nin davetlisi olarak Samsun'a gelen gazeteci-yazar Tevfik Kızgınkaya, "100 Yılda Nereden Nereye" konulu söyleşi gerçekleştirdi. Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi'nde düzenlenen söyleşide Kızgınkaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı Milli Mücadele ateşini ve yapılan devrimleri anlattı. Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan süreçte toplum olarak nereden nereye gelindiği konusuna değinen Kızgınkaya, dinleyenleri tarih ve günümüz arasında bir yolculuğa çıkardı.


Tevfik Kızgınkaya, “Lozan Barış Antlaşması ile dünya, bir devlet olarak varlığımızı kabul ediyor. Sizin evlerinizde nüfus kağıtlarınız var. O olmadan kendinizi kanıtlayamazsınız. Lozan, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının kimlik belgesidir” şeklinde konuştu.


Tevfik Kızgınkaya söyleşi sonunda okuyucularıyla sohbet ederek kitap imzaladı.


Söyleşiye Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci de katıldı.

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