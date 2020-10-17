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TFF 1. Lig: Samsunspor: 0 - İstanbulspor: 3

TFF 1.

Lig'in 5. haftasında Samsunspor, sahasında İstanbulspor'a 3-0 yenilerek ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.



Maçtan dakikalar


40. dakikada Caner'in ortasında Nadir topu kafayla indirdi. 6 pas içerisinde yaşanan karambolde Burak'ın şutu İstanbulspor defansı tarafından uzaklaştırdı.


53. dakikada sağ kanattan topla ceza sahası içine giren Eduart'ın sert şutu filelerle buluştu. 0-1


57. dakikada ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eduart, takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. 0-2


76. dakikada Kerem'in sol kanattan ortasına iyi yükselen Ahmethan'ın kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.


85. dakikada defanstan seken topu önünde bulan Savicevic'in şutunu kaleci Alperen parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


90. dakikada Eduart'ın sağ kanattan getirdiği topta pasını Issah'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 0-3



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Serkan Tokat, Deniz Turgut, Bersan Duran


Yılport Samsunspor: Nurullah, Kerem Can, Yalçın, Yameogo, Caner, Muhsin (Savicevic dk. 49), İlyas (Enes dk. 71), Oğuz, Burak, Guido (Gyasi dk. 46), Nadir (Ahmethan dk. 46)


Yedekler: Furkan, Ercan, Erhan, Erkam


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


İstanbulspor: Alperen, Wellington, Mehmet Yeşil, Etoga, Ali Yaşar (Tayyip dk. 84 ?), Eslem (Ali Dere dk. 71), Onur, Levent (Egehan dk. 90+1 ?), Eduartx, Papa Diouf (İbrahim dk. 84), Abazaj (Issah dk. 71)


Yedekler: Alp, Berkay, Emrecan, Uygar, Melih


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Goller: Eduart (dk. 53 ve 57), Issah (dk. 90) (İstanbulspor)


Sarı Kartlar: Ali Yaşar (İstanbulspor)

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