TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Balıkesirspor: 0

TFF 1.
Lig'in 29. haftasında Samsunspor, sahasında Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
18. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına giren Cemal'in şutu az farkla sağdan auta çıktı.
28. dakikada Mücahit'in ortasında ceza sahasında topa iyi vuran Veli'nin şutu üst direğe vurup oyun alanına geri döndü.
41. dakikada Yasin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Gökhan Karadeniz'in şutu az farkla auta gitti.
60. dakikada Gökhan'ın pasında ceza sahası dışından Djedje'nin şutu az farkla üsten dışarı çıktı.
65. dakikada verkaçlarla kaleciyle karşı karşıya kalan Hamroun'un şutunu kaleci Atilla uzaklaştırdı.
75. dakikada kullanılan korner sonrası ceza sahasında oluşan karambolde Veli'nin şutu filelerle buluştu. 1-0
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Burak Pakkan, Utku Tunavelioğlu, Hakan Karabalçık
Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı (Erkam dk. 79), Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Mücahit Albayrak, Djedje, Oğuz Gürbulak (Coureur dk. 70), Hamroun (Guido dk. 87 ?), Gökhan Karadeniz (Gökhan Alsan dk. 70), Yasin Öztekin, Tomane (Ferhat dk. 79)
Yedekler: Furkan, Burak, Emirhan,
Teknik Sorumlu: Gökhan Geylani
Balıkesirspor: Atilla Özmen, Sedat Dursun, Batuhan İşçiler, Oğuzhan Çapar, Birol Parlak, Mert Örnek (Enes dk. 82 ?), Cemal Kızılateş (Foxi dk. 69), Taşkın Çalış (Anıl dk. 82 ?), Muhammed Enes Durmuş (Manaj dk. 61), Cumali Bişi, Roman Bezjak (Otoo dk. 61)
Yedekler: Yiğithan, Doğa, Hasan, Abdülkadir
Teknik Direktör: Yusuf Şimşek
Gol: Veli (dk. 75) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Veli, Yalçın (Samsunspor), Birol, Cemal, Atilla, Cumali, Sedat (Balıkesirspor)