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TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Boluspor: 0

TFF 1.

Lig'in 15. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 1-0 yenerek, puanını 27'ye çıkardı.



Maçtan dakikalar


11. dakikada ceza sahasında topa sert vuran Burak Asan'ın şutu direğin üstünden auta çıktı.


12. dakikada Savicevic kaleciden dönen topa rövaşata denedi, top üst direkten dışarı çıktı.


25. dakikada Nadir'in ceza sahası sağ çaprazından vurduğu şutu kaleci Mosquera zorlukla çeldi.


29. dakikada Burak'ın ortasını 2 hamlede kontrol eden Gökhan Alsan, meşin yuvarlağı yakın mesafeden filelere yolladı. 1-0


57. dakikada Burak'ın pasında topla buluşan Gökhan Alsan'ın şutu 6 pas çizgisinin üzerinden auta çıktı.


80. dakikada ara pasına iyi hareketlenen Gyasi, kaleciyi geçemeyince meşin yuvarlağı filelere yollayamadı.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Emre Malok, Kemal Elmas, Murat Altan


Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Kevin Boli, Erkam Reşmen, Kerem Can Akyüz, Ferhat Çulcuoğlu, Vukan Savicevic (İlyas dk. 82), Guido Koçer (Enes dk. 82), Gökhan Alsan (Buğra dk. 65), Burak Çalık (Ahmethan dk. 82 ?), Nadir Çiftçi (Gyasi dk. 50)


Yedekler: Furkan, Yalçın, Oğuz,


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Bolusor: Mosquera, Kerim alıcı, Aykut Demir, Burak Bekaroğlu, Muhammed Bayır, Burak Asan (Alican dk. 66), Tugay Kaçar, Melih Okutan, Marlon Silva (Mertan dk. 84 ?), Gökhan Sazdağı (Mihajlovic dk. 81), Poepon (Hamza dk. 66)


Yedekler: Ömer, Oğuzhan, Muhammet Arslantaş, Muhammed Gümüşkaya, Ali Keten, Fatih


Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer


Gol: Gökhan (dk. 29.) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Boli, Savicevic, Kerem (Samsunspor), Melih (Boluspor)

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