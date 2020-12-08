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TFF 1. Lig: Samsunspor: 1 - Menemenspor: 1

TFF 1.

Lig'in 13. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


4. dakikada Savicevic'in ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan İlyas'ın şutu üstten auta çıktı.


5. dakikada sol kanattan ceza sahana topu taşıyan Anane'nin şutunda Yameogo topu kendi kalesine gönderdi. 0-1


10. dakikada Guido'nun pasında topla buluşan Burak'ın şutunu Menemenspor defansı çizgiden çıkarttı.


13. dakikada Guido'nun pasında topu kaleye yollayan Nadir'in şutu defansa da çarparak filelerle buluştu. 1-1


22. dakikada Burak Çalık'ın ceza sahasında şık çalımlarının ardından topla buluşan Guido'nun şutunu kaleci Selmani parmaklarının ucuyla çeldi.


68. dakikada kornerden gelen topa iyi yükselen Taşkın'ın kafa vuruşunu Nurullah parmaklarının ucuyla kornere çeldi.


87. dakikada Gyasi'nin ortasına ceza sahası içinde Guido'nun şutunu kaleci Selmani çizgi üzerinden çeldi.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Mert Güzenge, Erkan Akbulut, Burak Cansız


Samsunspor: Nurullah Aslan, Erkam Reşmen, Yameogo (Muhsin dk. 66), Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Ferhat Çulcuoğlu (Rahman dk. 77), Savicevic (Oğuz dk. 66), İlyas Kubilay Yavuz (Gyasi dk. 71), Burak Çalık (Ahmethan dk. 77), Guido Koçer, Nadir Çiftçi


Yedekler: Furkan, Plumain, Yunus Emre, Ertekin, Enes İslam


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak, Ömer Şahbaş, Furkan Bayır, Emre Adıgüzel (Yusuf dk. 83), Adamu, Taşkın Çalış, Olatunbosun, Tayfun Aydoğan, Anane (Mehmet dk. 86 ?), Kamara (David dk. 90+4 ?)


Yedekler: Amir, Murat, Emir, Cem, Berkan, Vedat, Kubilay


Teknik Direktör: Cenk Laleci


Goller: Nadir (dk. 13.) (Samsunspor), Yameogo (dk. 5 k.k.) (Menemenspor)


Sarı kartlar: Nadir, Kerem (Samsunspor), Adamu, Ömer (Menemenspor)

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