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TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 - Adanaspor: 1

TFF 1.

Lig'in 17. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-1 yenerek, ligin ilk yarısını 33 puanla kapattı.



Maçtan dakikalar


22. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Celil Yüksek'in şutunu kaleci Nurullah 2 hamlede kontrol etti.


24. dakikada ceza sahası solunda topla buluşan Burak Çalık'ın şutu az farkla auta çıktı.


56. dakikada Savicevic'in orasına iyi yükselen Nadir'in kafa vuruşunu Karacic güçlükle kontrol etti.


62. dakikada Celil'in kullandığı serbest vuruşta Erkam kafa vuruşu ile topu kendi kalesine yolladı. 0-1


73. dakikada Burak'ın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Kubilay gole çevirdi. 1-1


90+6. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Guido'nun şutu filelerle buluştu. 2-1



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Bülent Birincioğlu, Seyfettin Ünal, Baran Eraslan


Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Boli, Erkam Reşmen, Kerem Can Akyüz, Oğuz Gürbulak (Buğra dk. 69), Savicevic (Yalçın dk. 89), Gyasi (Guidodk. 46), Gökhan Alsan (Kubilay dk. 58), Burak Çalık, Nadir Çiftçi (Ahmethan dk. 58)


Yedekler: Furkan, Caner, Enes


Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam


Adanaspor: Karacic, Furkan Şeker, Donkor, Evren Korkmaz, Canbek Dilaver, Uğurcan Yazgılı (Cenk dk. 90+3 ?), Celil Yüksel, Ömer Çiçek (Berkan dk. 80), Atalay Babacan (Serhat dk. 71), Belem, Ergin Keleş (Ozan dk. 71)


Yedekler: Burak, Umut, Ahmet, Eren, Muhammet


Teknik Direktör: Semih Özü


Goller: Kubilay (dk. 73. pen.), Guido (dk. 90+6) (Samsunspor), Erkam (dk. 62 k.k.) (Adanaspor)


Sarı kartlar: Erhan, Guido (Samsunspor), Furkan, Belem, Uğurcan (Adanaspor)

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