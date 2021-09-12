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TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 0

TFF 1.

Lig'de 4. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında ağırladığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendi.



Maçtan dakikalar


22. dakikada Tomane'nin şutunda direkten dönen topu Hasan Kılıç filelere yolladı. 1-0


25. dakikada Ali Ülgen'in ortasında Hasan'ın şutunu kaleci Eray zorlukla çeldi.


30. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Eze'nin şutunu Aykut 2 hamlede kontrol etti.


45+3. dakikada Yasin'in pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Tomane'nin şutunu kaleci Eray kornere çeldi.


54. dakikada Hasan'ın kafayla arkaya aşırdığı topta kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana'nın vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.


67. dakikada Mehmet Akyüz'ün ortasında Tomane'nin kafa şutu filelerle buluştu. 2-0


87. dakikada Boli'nin hatasında topu önünde bulan Eze'nin şutunu kaleci Aykut son anda kornere çeldi.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Çağdaş Altay, Hasan Tetik Ogün Kamacı


Samsunspor: Aykut Özer, Ali Ülgen, Kevin Boli, Recep Burak Yılmaz, Soner Gönül, Osman Çelik, Hasan Kılıç, Moryke Fofana (Mehmet Akyüz dk. 56), Gökhan Karadeniz (Melih Okutan dk. 36), Yasin Öztekin (Berk dk. 80), Tomane (Çinari dk. 80)


Yedekler: Nurullah, Alaaddin, Melih Altıkulaç, Yunus Emre, Semih, Polat


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Ankara Keçiörengücü: Eray İşcan, Ogün Bayrak, Mehmet Dingil, Fatih Solmaz, Talha Yünkuş, Jodinel Pululu (Ömer dk. 58), Sadio Diallo (Ackah dk. 46), Uğur Utlu (Ali Yavuz Kol dk. 46), İbrahim Olawoyin (Mirza dk. 73), Emeka Eze Vusal İsgandarli (Hamza dk. 73)


Yedekler: Boran, Haşim, Ercan, Erdem,


Teknik Direktör: İlker Püren


Goller: Yasin (dk. 22), Tomane (dk. 67) (Samsunspor),


Sarı Kartlar: Yasin, Osman (Samsunspor), Uğur, Fatih (Ankara Keçiörengücü)

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