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TFF 1. Lig: Samsunspor: 2 - Tuzlaspor: 0

TFF 1.

Lig'in 11. haftasında Samsunspor, sahasında Tuzlaspor'u ağırladı. Karşılaşmayı Samsunspor 2-0 kazanarak puanını 20'ye yükseltti.



Maçtan dakikalar


16. dakikada Erhan Kartal'ın ortasına iyi yükselen Guido'nun kafa şutu filelerle buluştu. 1-0


32. dakikada Arif'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşu kaleci Nurullah kornere çeldi.


37. dakikada Arif'in kullandığı kornerde Tarık'ın kafa vuruşunu kaleci Nurullah iki hamlede kontrol etti.


59. dakikada İlyas'ın kullandığı kornerde iyi yükselen Yalçın'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 2-0


65. dakikada Nadir'in yerden düzgün yolladığı şutu kaleci Haydar kurtardı.


71. dakikada Erdem'in kullandığı kornere iyi yükselen Thuram'ın kafa şutunu kaleci Nurullah çizgi üzerinden çeldi.


79. dakikada Buğra'nın ortasına iyi vuran Plumain'in şutu üst direkten oyun alanına döndü.


84. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Gyasi'nin şutu az farkla auta çıktı.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Ümit Öztürk, Kamil Çetin, Mehmet Ali Akkor


Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Ferhat Çulcuoğlu (Ercan dk. 86 ?), Savicevic (Plumain dk. 73), İlyas Kubilay Yavuz (Buğra dk. 66), Guido Koçer, Burak Çalık (Gyasi dk. 73), Nadir Çiftçi (Oğuz dk. 86)


Yedekler: Furkan, Yameogo, Enes


Teknik Sorumlu: Gökhan Geylani


Tuzlaspor: Haydar Yılmaz, Erdem Özgenç, Yohou, Yasin Güreler, Tarık Tekdal, Arif Morkaya (Vedat dk. 63), Cajic, Patej Pucko (Özgür Can dk. 63), Gökcan Kaya, Samet Asatekin (Ahmet Yazar dk. 58), Thuram


Yedekler: Angeler, Mahmut, Ferhat, Segbefia


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Goller: Guido (dk. 16.), Yalçın (dk. 59) (Samsunspor)


Sarı Kartlar: Erhan, Yalçın (Samsunspor), Tarık, Özgürcan (Tuzlaspor)

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