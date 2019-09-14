TFF 2. Lig: Bak Spor: 2 - Yılport Samsunspor: 2

2 berabere kaldı.
Stat: Ostim
Hakemler: Abdullah Taşkınsoy, Mücahit Değirmenci, Barkın Güdü
Bak Spor: Taha, Abdullah, Süleyman, Yavuz Koç, Kerem (Ahmet Karahan dk. 76), Ömer, Bilal Aziz, Tolgahan, Ahmet Sun, Bora (Yavuz Alemdar dk. 82), Eyüp
Yılport Samsunspor: Nurullah, Aytaç (Enes dk 87 ?), Yalçın, Gökhan Meral, Caner, Samed Hakan, Gökhan Alsan, Guido (Ramazan dk. 73), Kubilay, Ahmethan (Atabey dk. 81), Bahattin
Goller: Ahmet Sun (dk. 15), Bilal Aziz (dk. 62) (Bak Spor), Gökhan Alsan (dk. 18), Bahattin (dk. 45) (Yılport Samsunspor)
Sarı Kartlar: Bora, Ahmet Karahan (Bak Spor)