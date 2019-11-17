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TFF 2. Lig: Hekimoğlu Trabzon: 0 - Samsunspor: 5

0 yendi.

Samsunspor'un yeni teknik direktörü Ertuğrul Sağlam da karşılaşmayı tribünden takip etti.



Stat: Vakfıkebir İlçe


Hakemler: Cihan Ataş, Ufuk Uğurlu, Okan Akbal


Hekimoğlu Trabzon: Bekir, Miraç, Talha (Ali dk. 68), Bahadır, Volkan, Oğuzhan, Samet, Hakan (Murat dk. 43), Mertcan, Caner (Emrullah dk. 46), Taha Balcı


Samsunspor: Nurullah, Samet Asatekin, Yalçın, Erkam (Ercan dk. 73), Gökhan Meral, Guido (Enes dk. 84), İlyas Kubilay (Oğuz dk. 64), Gökhan Alsan, Ferhat, Bahattinx, Atabey


Goller: Bahattin (dk. 6, 36 ve 39), Ferhat (dk. 47), Atabey (dk. 90+1) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Oğuz (Samsunspor), Murat, Mertcan, Alper Avcı (T. D.) (Hekimoğlu Trabzon)

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