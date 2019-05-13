TFF 2. Lig Play-Off Çeyrek Final: Yılport Samsunspor: 0 - Sakaryaspor: 0

TFF 2.
Lig Play-Off Çeyrek Final müsabakasında Yılport Samsunspor-Sakaryaspor maçı 0-0 bitti. Sakaryaspor bu sonuçla yarı finale yükseldi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Bozbey, Gökmen Baltacı
Yılport Samsunspor: Furkan, Erhan Kartal, Cenk Kaplan, Erkam, Ramazan, Yılmaz (Savaş dk. 74), Oğuz, Samet (Muhammet dk. 73), İlyas, Bahattin Erhan Şentürk (Abdülkadir dk. 65)
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk, Serkan (Umut dk. 90+4 ?), Oğuz Kocabal, Ferhat, Ümit, Zahit, Ferit, Berkay, Dilaver Güçlü, Berk Ünsal (Tevfik dk. 89 ?)
Sarı Kartlar: Samet, Erhan Kartal, Cenk, Muhammet, Oğuz (Yılport Samsunspor), Serkan, Ümit (Sakaryaspor)