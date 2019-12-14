İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - 1922 Konyaspor: 0

0 yendi.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Bayram Başkan, Yakup Keçeci, Mehmet Özer


Samsunspor: Nurullah, Caner, Ercan, Erkam, Gökhan Meral, Guido, İlyas Kubilay (Oğuz dk. 65), Gökhan Alsan (Ramazan dk. 90 ?), Ferhat, Bahattin (Ahmethan dk. 65), Atabey


1922 Konyaspor: Kadem, Seydi, Anıl, Ahmet Önay, Adem Eren, Burak, Nurettin (Alpay dk. 72), Güray (Doğan dk. 77), İbrahim (Ali Ayhan dk. 86 ?), Celal, Seddar


Goller: Atabey (dk. 24), Gökhan Alsan (dk. 74) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Caner, Gökhan Meral (Samsunspor), Anıl, Ahmet Önay, Adem Eren, Doğan, Celal (1922 Konyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.