TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - 1922 Konyaspor: 0

0 yendi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Bayram Başkan, Yakup Keçeci, Mehmet Özer
Samsunspor: Nurullah, Caner, Ercan, Erkam, Gökhan Meral, Guido, İlyas Kubilay (Oğuz dk. 65), Gökhan Alsan (Ramazan dk. 90 ?), Ferhat, Bahattin (Ahmethan dk. 65), Atabey
1922 Konyaspor: Kadem, Seydi, Anıl, Ahmet Önay, Adem Eren, Burak, Nurettin (Alpay dk. 72), Güray (Doğan dk. 77), İbrahim (Ali Ayhan dk. 86 ?), Celal, Seddar
Goller: Atabey (dk. 24), Gökhan Alsan (dk. 74) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Caner, Gökhan Meral (Samsunspor), Anıl, Ahmet Önay, Adem Eren, Doğan, Celal (1922 Konyaspor)