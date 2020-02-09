TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Afjet Afyonspor: 0

0 yendi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Abdullah Taşkınsoy, Ali Demirtaş, Ozan Bekar
Samsunspor: Nurullah, Caner, Burak Yılmaz, Veli Çetin, Ramazan Çevik (Gökhan Meral dk. 57), Ferhat Çulcuoğlu, Muhsin Yıldırım, Halil Çolak (Guido dk. 79), Burak Çalık (Bahattin dk. 60), Gökhan Alsan, Atabey Çiçek
Afjet Afyonspor: Anıl Atağ, Nazmi, Semih Ceylan, Mehmet Dingil, Ali Kılıç, Onur Toprak, Fatih Solmaz, Aykut Uluç, İsmet Benli, İlker Avşar (Emre Yakut dk. 61), Çağrı Giritlioğlu
Goller: Atabey (dk. 8), Bahattin (dk. 90+2) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Ramazan, Gökhan Meral (Samsunspor), Fatih, Nazmi, Aykut (Afjet Afyonspor)