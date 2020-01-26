İhlas Haber Ajansı

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TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Başkent Akademi FK: 0

0 yendi.

Karşılaşmadan elde edilen hasılat, Elazığ'da depremzedelere yardım olarak gönderilecek.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Mustafa Filiz, Sefa Özcan, Samet Özkul


Samsunspor: Nurullah, Caner, Burak Yılmaz, Veli Çetin, Gökhan Meral, Guido (Halil İbrahim dk. 77), İlyas Kubilay (Oğuz dk. 62), Gökhan Alsan, Ferhat, Bahattin (Ahmethan dk. 70), Atabey


Başkent Akademi FK: Necati Yılmaz, Abdullah Çalık, Lider Koç, Emrah Taysı, Eren Tokat, Hazarhan (Salih Sefercik dk. 31), Ahmet Karaman (Nezir dk. 78), Zeki Korkmaz, Ömer Bozan, Mert Bayındır (Yasin dk. 46), Ahmet Sun


Goller: Gökhan Alsan (dk. 6 ve 70) (Samsunspor)


Sarı kart: Zeki (Başkent Akademi FK)

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