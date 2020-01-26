TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Başkent Akademi FK: 0

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Karşılaşmadan elde edilen hasılat, Elazığ'da depremzedelere yardım olarak gönderilecek.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Mustafa Filiz, Sefa Özcan, Samet Özkul
Samsunspor: Nurullah, Caner, Burak Yılmaz, Veli Çetin, Gökhan Meral, Guido (Halil İbrahim dk. 77), İlyas Kubilay (Oğuz dk. 62), Gökhan Alsan, Ferhat, Bahattin (Ahmethan dk. 70), Atabey
Başkent Akademi FK: Necati Yılmaz, Abdullah Çalık, Lider Koç, Emrah Taysı, Eren Tokat, Hazarhan (Salih Sefercik dk. 31), Ahmet Karaman (Nezir dk. 78), Zeki Korkmaz, Ömer Bozan, Mert Bayındır (Yasin dk. 46), Ahmet Sun
Goller: Gökhan Alsan (dk. 6 ve 70) (Samsunspor)
Sarı kart: Zeki (Başkent Akademi FK)