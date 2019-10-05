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TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Manisa Futbol Kulübü: 2

2 berabere kaldı.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Çağdaş Altay, Ufuk Uğurlu, Ferdi Karadoruk


Yılport Samsunspor: Nurullah, Caner, Yalçın, Gökhan Meral, Erkam Reşmen (Guido dk. 46), Ramazan, Kubilay Yavuz, Gökhan Alsan, Ferhat (Aytaç dk. 53), Ahmethan (Atabey dk. 46), Bahattin


Manisa Futbol Kulübü: Ömer, Mustafa, Salih, Erhan, Onur (Ferhat dk. 77), Umut (Nizamettin dk. 39), Mehmet Yılmaz, Dilaver, Oğuz, Zahit, Serdar (Sinan dk. 66)


Goller: Atabey (dk. 72 ve 75 (Yılport Samsunspor), Erhan (dk. 37), Zahit (dk. 45) (Manisa Futbol Kulübü)


Sarı Kartlar: Erkam, Caner, İrfan Buz (T. Direktör) (Yılport Samsunspor), Onur, Mehmet, Ferhat (Manisa Futbol Kulübü)

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