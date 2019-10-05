TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Manisa Futbol Kulübü: 2

2 berabere kaldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Çağdaş Altay, Ufuk Uğurlu, Ferdi Karadoruk
Yılport Samsunspor: Nurullah, Caner, Yalçın, Gökhan Meral, Erkam Reşmen (Guido dk. 46), Ramazan, Kubilay Yavuz, Gökhan Alsan, Ferhat (Aytaç dk. 53), Ahmethan (Atabey dk. 46), Bahattin
Manisa Futbol Kulübü: Ömer, Mustafa, Salih, Erhan, Onur (Ferhat dk. 77), Umut (Nizamettin dk. 39), Mehmet Yılmaz, Dilaver, Oğuz, Zahit, Serdar (Sinan dk. 66)
Goller: Atabey (dk. 72 ve 75 (Yılport Samsunspor), Erhan (dk. 37), Zahit (dk. 45) (Manisa Futbol Kulübü)
Sarı Kartlar: Erkam, Caner, İrfan Buz (T. Direktör) (Yılport Samsunspor), Onur, Mehmet, Ferhat (Manisa Futbol Kulübü)