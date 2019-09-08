İhlas Haber Ajansı

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TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Pendikspor: 0

0 mağlup etti.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Mustafa Aydın, Serdar Soydan, Abdülhamit Söyler


Samsunspor: Nurullah, Aytaç, Yalçın, Gökhan Meral, Enes, Samed Hakan, Gökhan Alsan, Guido(Ramazan dk. 76), Kubilay, Samet Asatekin(Ahmethan dk. 60), Atabey (Bahattin dk. 65)


Pendikspor: Mehmet Cinpir, Süheyl, Berk, Fatih, Erdinç, Ömer Can(Yakup dk. 83 ?), Bekir(Gökhan dk. 67), Mahmut, Ahmet Yazar(Mehmet Çınar dk. 75), Oktay Balcı, Ozan


Sarı Kartlar: Gökhan Meral, Ramazan (Samsunspor), Mehmet, Fatih, Berk (Pendikspor)


Gol: Kubilay (dk. 82), Bahattin (dk. 89) (Samsunspor)

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