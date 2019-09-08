TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Pendikspor: 0

0 mağlup etti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Mustafa Aydın, Serdar Soydan, Abdülhamit Söyler
Samsunspor: Nurullah, Aytaç, Yalçın, Gökhan Meral, Enes, Samed Hakan, Gökhan Alsan, Guido(Ramazan dk. 76), Kubilay, Samet Asatekin(Ahmethan dk. 60), Atabey (Bahattin dk. 65)
Pendikspor: Mehmet Cinpir, Süheyl, Berk, Fatih, Erdinç, Ömer Can(Yakup dk. 83 ?), Bekir(Gökhan dk. 67), Mahmut, Ahmet Yazar(Mehmet Çınar dk. 75), Oktay Balcı, Ozan
Sarı Kartlar: Gökhan Meral, Ramazan (Samsunspor), Mehmet, Fatih, Berk (Pendikspor)
Gol: Kubilay (dk. 82), Bahattin (dk. 89) (Samsunspor)