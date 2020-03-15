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TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Zonguldak Kömürspor: 1

1 yendi.

Samsunspor bu sonuçla liderliğini sürdürürken, galibiyet serisini de 12 maça çıkarttı.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Efe Tanrıverdi, Vural Gül, Nurettin Demir


Samsunspor: Nurullah, Caner Arıcı, Yalçın Kılınç, Veli Çetin, Ramazan Çevik, Oğuz Gürbulak (İlyas Kubilay dk. 46), Ferhat Çulcuoğlu, Gökhan Alsan, Burak Çalık, Guido Koçer (Halil İbrahim dk. 81 ?), Atabey Çiçek (Ahmethan dk. 75)


Zonguldak Kömürspor: Sinan Ören, Cenk Doğan, Hakan Çevik, Emre Can, Muammer Sarıkaya, Serhat Baştan (Muhammet dk. 66), Metin Yüksel, Onurcan Güler (İsmail dk. 66), Berkan Akdeniz, Mehmet Öztürk, Görkem Güven (Yiğit Gökoğlan dk. 76)


Goller: İlyas (dk. 48), Gökhan Alsan (dk. 67) (Samsunspor), Mehmet Öztürk (dk. 70) (Zonguldak Kömürspor)


Sarı kart: İlyas (Samsunspor)

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