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TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

0 yendi.

Samsunspor bu sonuçla liderliğini sürdürürken, galibiyet serisini de 8 maça çıkarttı.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Çağdaş Altay, Mücahit Değirmenci, Onur Akbal


Samsunspor: Nurullah, Erkam, Burak Yılmaz, Veli Çetin, Gökhan Meral, Ercan Yazıcı, İlyas Kubilay, Ahmethan Köse (Halil İbrahim dk. 75), Burak Çalık(Bahattin dk. 61), Gökhan Alsan(Yalçın dk. 83), Atabey Çiçek


Amed Sportif Faaliyetler: Abdülaziz, Mahmut Boz (Kadir dk. 61), Yiğitcan, Yüksel Kayaalp, Tolga Tekin (Yusuf dk. 61), Murat Gürbüzerol (İlker dk. 71), Onur Alkan, Oğuz Çetinkaya, Erdem Koçal, Bünyamin Yürür, Üstün Bilgi


Goller: Burak(dk. 15), Gökhan Alsan (dk. 44), Ahmethan (dk. 64) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Bünyamin, Kadir (Amed Sportif Faaliyetler)

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