TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Gümüşhanespor: 0

0 yenerek, bu yıl ilk kez liderlik koltuğuna oturdu.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Batuhan Gültek, Sezgin Altun, Eren Özçelik
Samsunspor: Nurullah, Caner, Recep Burak, Erkam, Gökhan Meral, Guido (Halil İbrahim dk. 61), İlyas Kubilay (Oğuz dk. 72), Gökhan Alsan, Ferhat, Bahattin, Atabey (Ramazan dk. 80)
Gümüşhanespor: Ogün Alkan, Burak Değirmen, Sancar, Furkan Mızrak, Mehmet Menderes (Tekin dk. 88 ?), Raif, Mert Çakar, Tugay Adamcıl, Muharrem Efe (Murat Kayalı dk. 83 ?), Hasan Kaşıkara (Batuhan dk. 90 ?), İlke Tankul
Goller: Atabey (dk. 38), Gökhan Alsan (dk. 44 ve 69) (Samsunspor)
Sarı kartlar: İlyas, Recep, Gökhan Meral (Samsunspor), Burak (Gümüşhanespor)