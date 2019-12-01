TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Sarıyer: 0

0 yendi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Burak Olcar, Vedat Hoşnam, Serdar Akarsu
Samsunspor: Nurullah, Caner, Yalçın, Erkam, Gökhan Meral, Guido (Onur dk. 75), İlyas Kubilay (Samed Hakan dk. 82 ?), Gökhan Alsan, Ferhat, Bahattin, Atabey (Ahmethan dk. 84)
Sarıyer: Ali Türkan, Şaban, Özgür, Şahin, Bahri, Hikmet, Murat Gürbüzerol (Okan dk. 60), Alim, Doğukan, Yaser (Kubilay dk. 80), Bertul (Mahmut dk. 68)
Goller: Atabey (dk. 45+1), Bahattin (dk. 56), Ahmethan (dk. 90+1) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Atabey, Ferhat, Erkam (Samsunspor), Bertul (Sarıyer)