İhlas Haber Ajansı

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TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Sarıyer: 0

0 yendi.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Burak Olcar, Vedat Hoşnam, Serdar Akarsu


Samsunspor: Nurullah, Caner, Yalçın, Erkam, Gökhan Meral, Guido (Onur dk. 75), İlyas Kubilay (Samed Hakan dk. 82 ?), Gökhan Alsan, Ferhat, Bahattin, Atabey (Ahmethan dk. 84)


Sarıyer: Ali Türkan, Şaban, Özgür, Şahin, Bahri, Hikmet, Murat Gürbüzerol (Okan dk. 60), Alim, Doğukan, Yaser (Kubilay dk. 80), Bertul (Mahmut dk. 68)


Goller: Atabey (dk. 45+1), Bahattin (dk. 56), Ahmethan (dk. 90+1) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Atabey, Ferhat, Erkam (Samsunspor), Bertul (Sarıyer)

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