TFF 2. Lig: Samsunspor: 4 - İnegölspor: 1

1 yendi.
Samsunspor bu sonuçla liderliğini sürdürürken, galibiyet serisini de 10 maça çıkarttı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Serkan Önsal, Suat Güz, Mehmet Akıncık
Samsunspor: Nurullah, Caner, Yalçın Kılınç, Veli Çetin, Gökhan Meral, Ercan Yazıcı, İlyas Kubilay (Bahattin dk. 66), Oğuz Gürbulak, Burak Çalık, Guido (Halil İbrahim dk. 70), Atabey Çiçek (Erkam dk. 89 ?)
İnegölspor: Şener Özcan, Gökhan Kurumuş, Enes Bayır, Abdullah, Bilal Özdemir, Tayfun Pektürk, Batuhan Salman, Selimcan (Cumhur dk. 35), Hacı Mustafa, Cengiz Ötkün (Görkem dk. 83 ?), Ahmet Şahin (Raif dk. 89 ?)
Goller: Guido (dk. 6 ve 28), Burak (dk. 31), Bahatin (dk. 86) (Samsunspor), Cengiz (dk. 23) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Ahmet Şahin, Enes (İnegölspor)