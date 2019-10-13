İhlas Haber Ajansı

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TFF 2. Lig: Samsunspor: 4 - Kırklarelispor: 0

0 yendi.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Burak Taşkınsoy, Sefa Özcan, Okan Akbal


Samsunspor: Nurullah, Caner(Onur dk. 83 ?), Yalçın, Erkam, Ramazan, Guido (Samet Asatekin dk. 65), Oğuz, Ferhat, Enes, Gökhan Alsan (Samed Hakan dk. 73), Atabey


Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Serkan Sözmen, Caner, Emre Keleşoğlu (Yüksel dk. 77), Umut, Mert Sinan, Enis (Burak dk. 55), Malik (Muhammet Beşir dk. 69)


Goller: Guido (dk. 40), Enes (dk. 42), Atabey (dk. 63), (Caner dk. 70) (Yılport Samsunspor)


Sarı Kartlar: Guido, Erkam, İrfan Buz (T. Direktör) (Yılport Samsunspor), Müslüm, Vehbi Bulgurlu (T. Direktör) (Kırklarelispor)

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