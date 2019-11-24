İhlas Haber Ajansı

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TFF 2. Lig: Samsunspor: 5 - Şanlıurfaspor: 0

0 yendi.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Mustafa Belder, Boran Turhan, Osman Baruk


Samsunspor: Nurullah, Caner, Yalçın, Erkam (Ercan dk. 78), Gökhan Meral, Guido (Enes dk. 65), İlyas Kubilay (Samed Hakan dk. 81), Gökhan Alsan, Ferhat, Bahattin, Atabey


Şanlıurfaspor: Alperen, Ali Demirkol, Mehmet Bayat, Muhammed Küçük, Rıdvan (Mücahit dk. 82 ?), İbrahim, Mehmet Daniş (Ali İrtük dk. 73), Veysel, Murat Kurt (Serhat dk. 73), Eyyüp, Yusuf Güzel


Goller: İlyas (dk. 32 pen.), Guido (dk. 50), Bahattin (dk. 70 ve 71), Atabey (dk. 79) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Ferhat (Samsunspor), Mehmet Bayat, Rıdvan (Şanlıurfaspor)

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