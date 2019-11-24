TFF 2. Lig: Samsunspor: 5 - Şanlıurfaspor: 0

0 yendi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Mustafa Belder, Boran Turhan, Osman Baruk
Samsunspor: Nurullah, Caner, Yalçın, Erkam (Ercan dk. 78), Gökhan Meral, Guido (Enes dk. 65), İlyas Kubilay (Samed Hakan dk. 81), Gökhan Alsan, Ferhat, Bahattin, Atabey
Şanlıurfaspor: Alperen, Ali Demirkol, Mehmet Bayat, Muhammed Küçük, Rıdvan (Mücahit dk. 82 ?), İbrahim, Mehmet Daniş (Ali İrtük dk. 73), Veysel, Murat Kurt (Serhat dk. 73), Eyyüp, Yusuf Güzel
Goller: İlyas (dk. 32 pen.), Guido (dk. 50), Bahattin (dk. 70 ve 71), Atabey (dk. 79) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Ferhat (Samsunspor), Mehmet Bayat, Rıdvan (Şanlıurfaspor)