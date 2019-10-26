TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor : 0 - Sancaktepe FK: 0

SAMSUN (İHA) – TFF 2.
Lig Beyaz Grup 10. hafta müsabakasında Samsunspor ile Sancaktepe FK golsüz berabere kaldı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: İlker Coşkun, Ali Etlikçi, Suha Adıyaman
Yılport Samsunspor: Nurullah, Caner, Yalçın, Erkam, Ramazan, Guido (Ahmethan dk. 66), Samed Kılıç, Oğuz (İlyas Kubilay dk. 67), Gökhan Alsan, Samet Asatekin (Bahattin dk. 71), Atabey
Sancaktepe FK: Emre, Mehmet Çoban, Mehmet Tahtaişleyen, Recep, Ogün, David (Mert Örnek dk. 46), Melik, Alaattin Ok, Halil Tuna (Ahmet Sivri dk. 76), Erhan Şentürk (Bilal dk. 90+2 ?), Selim
Sarı kartlar: İlyas Kubilay (Samsunspor), Selim (Sancaktepe Fk)