TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 1 - Eyüpspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Emre Kargın, Emir Eyisoy, Serdar Soydan
Yılport Samsunspor: Ahmet, Erhan Kartal, Nuri Terliksiz, Cenk Kaplan, İshak Doğan, Okan Dernek, Oğuz Gürbulak, Erhan Şentürk (Savaş dk 85 ?), Ramazan Çevik, Samet Asatekin(Bahattin dk. 69), Abdülkadir Özden (İlyas dk. 46)
Eyüpspor: Evren, Gökhan Çalışır, Hakan Yavuz (Hasan Güleryüz 90 +1 ?), Muhammet Yeşil, Yüksel Kayaalp, İsmail Ayaz, Murat Akçay (Ahmet Dervet dk. 64), Atakan Arslan, Doğan Ateş, Kubilay Akyüz (Erkan dk 82 ?), Yunus Emre
Gol: İlyas (dk. 50) (Yılport Samsunspor )
Sarı kartlar: Samet, Okan, Cenk (Yılport Samsunspor), Yunus Emre, Gökhan, Muhammet, Hakan, İsmail, Evren (Eyüpspor)