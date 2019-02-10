İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 1 - Eyüpspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 21. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Emre Kargın, Emir Eyisoy, Serdar Soydan


Yılport Samsunspor: Ahmet, Erhan Kartal, Nuri Terliksiz, Cenk Kaplan, İshak Doğan, Okan Dernek, Oğuz Gürbulak, Erhan Şentürk (Savaş dk 85 ?), Ramazan Çevik, Samet Asatekin(Bahattin dk. 69), Abdülkadir Özden (İlyas dk. 46)


Eyüpspor: Evren, Gökhan Çalışır, Hakan Yavuz (Hasan Güleryüz 90 +1 ?), Muhammet Yeşil, Yüksel Kayaalp, İsmail Ayaz, Murat Akçay (Ahmet Dervet dk. 64), Atakan Arslan, Doğan Ateş, Kubilay Akyüz (Erkan dk 82 ?), Yunus Emre


Gol: İlyas (dk. 50) (Yılport Samsunspor )


Sarı kartlar: Samet, Okan, Cenk (Yılport Samsunspor), Yunus Emre, Gökhan, Muhammet, Hakan, İsmail, Evren (Eyüpspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.