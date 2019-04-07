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TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 1 - Sarıyer: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 30. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Turgut Doman, Seyfetin Ünal, Ali Alp


Yılport Samsunspor: Ahmet, Erhan Kartal, Cenk Kaplan, Aytaç Sulu, İshak Doğan, Yılmaz Özeren, Savaş Yılmaz, Bahattin Köse, Ramazan Çevik (Enes dk. 71), İlyas Yavuz (Onur dk. 23), Samet Asatekin (Erhan Şentürk dk. 80 ?)


Sarıyer: Ali Türkan, Mert Kula, Feyyaz Belen, Nuri Aydın, Alim Harlak (Hakkı dk. 78 ?), Özgür Çelik, Hüseyin Bak, Ozan Solak, Adem Koçak (Samet dk. 82 ?), Bertul Kocabaş (Ali Küçik dk. 46), Yaser Yıldız


Goller: Samet (dk. 36), (Yılport Samsunspor), Hüseyin (dk. 89) (Sarıyer)


Kırmızı kart: Feyyaz (dk. 90) (Sarıyer)


Sarı kartlar: Samet, Yılmaz, İshak (Yılport Samsunspor), Bertul, Yaser, Hüseyin, Feyyaz, Hakkı (Sarıyer)

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