TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 - Bayrampaşa: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 27. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Bayrampaşa'yı 2-0 mağlup etti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Bülent Birincioğlu, Burak Cansız, Cemal Tunç
Yılport Samsunspor: Ahmet, Enes İslam, Nuri Terliksiz, Aytaç Sulu, Canberk (Bahattin dk. 80 ?) Okan Dernek, Oğuz Gürbulak (Yılmaz dk. 81 ?), Erhan Şentürk, Samet Asatekin (Ramazan dk. 57), İlyas Yavuz, Abdülkadir Özden
Bayrampaşa: Sercan Çobanoğlu, Güray Fırat, Gürcan Gözüm, Tufan (Hakan Yüce dk. 60), Evren Kilarci, Gökay İravul (Ömercan dk. 82 ?), İsa Akgöl, Sercan Uslu, Fatih Kara, Tayyib Kanarya, İbrahim Köse (Ali Kuleli dk. 74)
Goller: Okan Dernek (dk. 90+4), Bahattin (dk. 90+7) (Samsunspor)
Kırmızı kart: Erhan Şentürk (dk. 63) (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Samet, Oğuz, İlyas, Ramazan, Okan (Yılport Samsunspor), Güray, Gürcan, Gökay, İsa (Bayrampaşa)