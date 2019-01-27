TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 - Gümüşhanespor: 1

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ferhat Kestanlıoğlu, Fatih Söyler, Özcan Sultanoğlu
Yılport Samsunspor: Ahmet, Erhan Kartal, Şahin Şafakoğlu, Aytaç Sulu, Canberk Dilaver, Oğuz Gürbulak (Erhan Şentürk dk. 89 ?), Okan Dernek, İlyas Yavuz (Enes dk. 74), Onur Eriş (Yılmaz dk. 69), Samet Asatekin, Abdülkadir Özden
Gümüşhanespor: Hasan Akkınay, Muharrem Doğan, Fırat Arıkan, Kadir Arı, Ahmet Güven, Azad Odabaşı, Murat Kayalı (Hasan Kaşıkara dk. 80), Burak Sarı (Hüseyin Altuğ dk. 58), Sancar Yıldırım, Mehmet Çiçek, Tugay Adamcıl (Tekin Adar dk. 65)
Goller: Abdulkadir (dk. 10), Onur (dk. 51 pen.) (Samsunspor), Kadir Arı (dk. 12) (Gümüşhanespor)
Kırmızı kart: Sancar (dk. 74) (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Okan (Samsunspor), Ahmet Güven, Fırat Arıkan, Burak Sarı, Hüseyin Altuğ (Gümüşhanespor)