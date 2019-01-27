İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 - Gümüşhanespor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 19. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup etti.



Stat: Yeni 19 Mayıs


Hakemler: Ferhat Kestanlıoğlu, Fatih Söyler, Özcan Sultanoğlu


Yılport Samsunspor: Ahmet, Erhan Kartal, Şahin Şafakoğlu, Aytaç Sulu, Canberk Dilaver, Oğuz Gürbulak (Erhan Şentürk dk. 89 ?), Okan Dernek, İlyas Yavuz (Enes dk. 74), Onur Eriş (Yılmaz dk. 69), Samet Asatekin, Abdülkadir Özden


Gümüşhanespor: Hasan Akkınay, Muharrem Doğan, Fırat Arıkan, Kadir Arı, Ahmet Güven, Azad Odabaşı, Murat Kayalı (Hasan Kaşıkara dk. 80), Burak Sarı (Hüseyin Altuğ dk. 58), Sancar Yıldırım, Mehmet Çiçek, Tugay Adamcıl (Tekin Adar dk. 65)


Goller: Abdulkadir (dk. 10), Onur (dk. 51 pen.) (Samsunspor), Kadir Arı (dk. 12) (Gümüşhanespor)


Kırmızı kart: Sancar (dk. 74) (Gümüşhanespor)


Sarı kartlar: Okan (Samsunspor), Ahmet Güven, Fırat Arıkan, Burak Sarı, Hüseyin Altuğ (Gümüşhanespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.