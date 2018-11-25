TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 - Hacettepe: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 14. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Hacettepe'yi 2-0 mağlup etti.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Hamit Basık, Abdulkadir Döner, Şeyhmus Baysal
Yılport Samsunspor: Ahmet Alttın, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Nuri Terliksiz, Canberk Dilaver Oğuz Gürbulak, Savaş Yılmaz (Okan dk. 81), İlyas Yavuz (İrfan dk 90 ?), Muhammet Beşir (Erhan Şentürk dk. 68), Enes İslam, Bahattin Köse
Hacettepe: Burak Çapkınoğlu, Berat Aydoğdu, Arda Kızıldağ, Rahmi Karadaş, Mustafa Seyhan, Serdarcan Eralp, Ahmet Bayındır (Ali Daşdemir dk. 76 ?), Fahrettin Ülger, Muhammed Barbutçu, Yağız Bolat (İlker dk. 65), Muhammet Okur (Abdullah dk. 46)
Goller: İlyas (dk. 69), Erhan Şentürk (dk. 90+4) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Erkam, Canberk (Samsunspor),