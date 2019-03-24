TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Mustafa Oğuz, Onur İçyer, Ahmet Deveci
Yılport Samsunspor: Ahmet, Erkam, Nuri Terliksiz, Aytaç Sulu, Canberk, Okan Dernek, Oğuz Gürbulak, Bahattin Köse(Samet dk. 76), Ramazan Çevik(Onur dk. 79 ?), İlyas Yavuz (Yılmaz dk. 63), Abdülkadir Özden
Niğde Anadolu FK: Ali Yanar, Seydi Kayasoy, Yusuf Arslan, İsmail Güven (İzlem dk. 46), Selçuk Öztürk (Enis dk. 76), Mustafa Özyaşar, Olcay Turhan, Musa Aktaş, Alper Duruk (Fatih dk. 59), Berkay Görmez, Hamit Kulya
Goller: Bahattin (dk.8), İlyas (dk.50) (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Aytaç (Yılport Samsunspor), Berkay (Niğde Anadolu FK)