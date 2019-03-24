İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 2 - Niğde Anadolu Futbol Kulübü: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 28. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Mustafa Oğuz, Onur İçyer, Ahmet Deveci


Yılport Samsunspor: Ahmet, Erkam, Nuri Terliksiz, Aytaç Sulu, Canberk, Okan Dernek, Oğuz Gürbulak, Bahattin Köse(Samet dk. 76), Ramazan Çevik(Onur dk. 79 ?), İlyas Yavuz (Yılmaz dk. 63), Abdülkadir Özden


Niğde Anadolu FK: Ali Yanar, Seydi Kayasoy, Yusuf Arslan, İsmail Güven (İzlem dk. 46), Selçuk Öztürk (Enis dk. 76), Mustafa Özyaşar, Olcay Turhan, Musa Aktaş, Alper Duruk (Fatih dk. 59), Berkay Görmez, Hamit Kulya


Goller: Bahattin (dk.8), İlyas (dk.50) (Yılport Samsunspor)


Sarı kartlar: Aytaç (Yılport Samsunspor), Berkay (Niğde Anadolu FK)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.