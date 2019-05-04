TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 3 - Sakaryaspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 34. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-0 yendi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Serper Saka, Bilal Gölen, Çetin Öncel
Yılport Samsunspor: Furkan, Erhan Kartal, Cenk Kaplan, Erkam, Ramazan, Yılmaz Özeren, Oğuz Gürbulak (Savaş dk. 66), Bahattin Köse, Erhan Şentürk, Samet Asatekin (Enes dk 77), Abdülkadir Özgen (İlyas dk. 66)
Sakaryaspor: Aykut Yıldız, Barış Uzun, Cihat Aktaş, Yusuf Kara (Serkan dk. 46), Furkan Karabaş (Kaan dk. 81), Muhammet Kolat, Hakkı, Hacı, Görkem, Umut Sözen (Tuğrul dk 67), Tevfik Köse
Goller: Abdülkadir (dk. 40), Bahattin (dk. 58), İlyas (dk. 88) (Yılport Samsunspor)
Sarı kartlar: Ramazan (Samsunspor), Görkem (Sakaryaspor)