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TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 3 - Sakaryaspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 34. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Sakaryaspor'u 3-0 yendi.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Serper Saka, Bilal Gölen, Çetin Öncel


Yılport Samsunspor: Furkan, Erhan Kartal, Cenk Kaplan, Erkam, Ramazan, Yılmaz Özeren, Oğuz Gürbulak (Savaş dk. 66), Bahattin Köse, Erhan Şentürk, Samet Asatekin (Enes dk 77), Abdülkadir Özgen (İlyas dk. 66)


Sakaryaspor: Aykut Yıldız, Barış Uzun, Cihat Aktaş, Yusuf Kara (Serkan dk. 46), Furkan Karabaş (Kaan dk. 81), Muhammet Kolat, Hakkı, Hacı, Görkem, Umut Sözen (Tuğrul dk 67), Tevfik Köse


Goller: Abdülkadir (dk. 40), Bahattin (dk. 58), İlyas (dk. 88) (Yılport Samsunspor)


Sarı kartlar: Ramazan (Samsunspor), Görkem (Sakaryaspor)

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