TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 4 - Manisaspor: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 16. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında Manisaspor'u 4-0 mağlup etti.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Sabit Selvi, Turgut Evran, Serdar İla
Yılport Samsunspor: Ahmet, Erhan Kartal, Şahin Şafakoğlu, Nuri Terliksiz, Canberk Dilaver, Oğuz Gürbulak (İrfan dk. 68), Savaş Yılmaz, Samet Asatekin (Enes dk. 79), İlyas Yavuz, Erhan Şentürk, Bahattin Köse (Muhammet dk. 62)
Manisaspor: Zafer Görgen, Berk Cambaz, İlkay gül, Ömer Buğdaycı (Aykut dk. 90 ?), Akın Açık (Furkan dk. 46), Okan Uğurlu (Atakan dk. 62), Kemal Temel, Cevdet Varbil, Atilla Erel, Bayram Büstaç Fatih Uludağ
Goller: Erhan Şentürk (dk. 29), Samet (dk. 37), Muhammet (dk. 90+2), İlyas (dk. 90+3) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Canberk, Savaş, Muhammet (Samsunspor), Okan, Atilla (Manisaspor)