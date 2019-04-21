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TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 4 - Utaş Uşakspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 32. hafta maçında Yılport Samsunspor, sahasında Utaş Uşakspor'u 4-0 yendi.



Stat: 19 Mayıs


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Uğur Erdoğan, Uğur Onay


Yılport Samsunspor: Furkan, Erhan Kartal, Cenk Kaplan, Erkam, Ramazan, Yılmaz Özeren, Oğuz Gürbulak, Bahattin Köse, Erhan Şentürk (Muhammet Beşir dk. 76), Samet Asatekin (Enes dk. 83 ?), Abdülkadir Özgen (Savaş dk. 67)


Utaş Uşakspor: Ersin, Ahmet Aktaş, Oğuzhan Yıldırım (Tayfur dk. 63), Kerem Çağatay (Tayfun dk. 46), Murat Gürbüzerol, Nurettin, Özgen, Şemsettin, Nuri Melih, Semih Beyaz (Caner dk. 9), Hikmet


Goller: Erhan Şentürk (dk. 20), Bahattin (dk. 34 ve 82), Samet (dk. 72) (Yılport Samsunspor)


Sarı kartlar: Erkam (Yılport Samsunspor), Oğuzhan, Özgen (Utaş Uşakspor)

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