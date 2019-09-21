TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 5 - Tarsus İdman Yurdu: 0

0 yendi.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Hasan Avcı, Ahmet Şimşek, Hakan Betaş
Yılport Samsunspor: Nurullah, Caner, Yalçın, Gökhan Meral, Erkam Reşmen, Guido (Ramazan dk. 34), Kubilay Yavuz, Gökhan Alsan, Ferhat, Ahmethan (Samet dk. 67), Bahattin (Atabey dk. 77)
Tarsus İdman Yurdu: Anıl, Mehmet Çiçek, Yakup, Sefa, Yasin (Ferhat dk 65), Nurullah, Yılmaz Can (Emir dk. 80 ?), Erkam Develi, Ali Yavuz, Artun (Samet dk. 65), Alperen
Goller: Kubilay Yavuz (dk. 8), Bahattin (dk. 44), Gökhan Alsan (dk. 58), Ramazan (dk. 82), Samet (dk. 89) (Yılport Samsunspor)
Sarı Kartlar: Guido, Ahmethan, Atabey (Yılport Samsunspor), Sefa, Yılmaz, Ferhat (Tarsus İdman Yurdu)