TFF 2. Lig'in en değerli takımı Samsunspor

Lig takımlarından Samsunspor, 3,73 milyon Euro toplam piyasa değeri ile TFF 2. Lig'de bulunan 36 takımın en değerlisi oldu. Ligin en değerli futbolcuları listesine de Samsunspor'dan birçok oyuncu girdi.

Avrupa'da en çok ziyaret edilen Alman menşeli internet sitelerinden birisinde Samsunspor takımının yeni sezon öncesindeki kadrosunun güncel piyasa değeri dudak uçuklattı. Samsunspor'un 31 kişilik takım kadrosunun değeri 3,73 milyon Euro olarak gösterilirken, bu değer TFF 2. Lig'de bulunan diğer 35 takımın üstünde yer aldı. Samsunspor kendi grubundaki en yakın rakibi Manisa Futbol Kulübü'ne 2 milyon Euro'dan fazla fark atarken, Kırmızı Grup'ta yer alan Bandırmaspor'a da 1,5 milyon Euro'dan fazla fark attı.

Samsunspor TFF 2. Lig'de en pahalı kadroya sahip takım

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta takımların son güncel değerleri şöyle oldu:

"Samsunspor 3,73 milyon Euro, Manisa Futbol Kulübü 1,63 milyon Euro, 1922 Konyaspor 1,53 milyon Euro, Amed Spor 1,33 milyon Euro, İnegölspor 1,30 milyon Euro, Sarıyer 1,15 milyon Euro, Kırklarelispor 1,10 milyon Euro, Tarsus İdman Yurdu 1,03 milyon Euro, Sancaktepe 1 milyon Euro, Hekimoğlu Trabzon, Pendikspor, Afjet Afyonspor, Gümüşhanespor, Şanlıurfaspor, BAK Spor, Zonguldak Kömürspor, Yeni Çorumspor ve Hacettepe'nin toplam piyasa değerleri ise 1 milyon Euro'nun altında."

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ise Bandırmaspor'un toplam piyasa değeri 1,78 milyon Euro, Tuzlaspor 1,40 milyon Euro, Büyükşehir Belediye Bodrumspor 1,33 milyon Euro, Kahramanmaraşspor 1,13 milyon Euro, Sakaryaspor 1,08 milyon Euro, Ankara Demirspor 1,05 milyon Euro ve Eyüpspor 1 milyon Euro olarak belirlendi.

Ligin en değerli futbolcuları Samsunspor'da

Futbolcu değerlerine bakıldığında Samsunspor'daki futbolcu kalitesi yine ön plana çıktı. Samsunspor'un Almanya 2. Ligi Darmstadt 98'den geçen sene kadrosuna kattığı Aytaş Sulu 500 bin Euro değeri ligin en pahalı oyuncusu oldu. 1922 Konyaspor'dan Kaan Özdemir 350 bin Euro piyasa değeriyle 2'inci sırada yer alırken, 350 bin Euro piyasa değerli Atabey Çiçek 3'üncü, 250 bin Euro'luk Samed Kılıç 4'üncü ve 200 bin Euro'luk Enes İslam İlkin de ligin en değerli 5'inci futbolcusu oldu.