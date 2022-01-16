TFF 3. Lig 2. Grup: Çarşambaspor: 1 - Şile Yıldızspor : 1

Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, ligin ikinci devresinin ilk maçında sahasında Şile Yıldızspor'u konuk etti. 2 penaltı golünün olduğu müsabakada 1-1 sona erdi.

Stat: Çarşamba Şehir

Hakemler : Önder Turgay Demirdak, Fatih Deveci, Eren Öksüzler

Çarşambaspor: Kadir, Burçak, Metin, Fırat (Ahmet Hasan dk. 76), Muhammed (Aykut dk. 80 ?), Doğancan(Ozan dk. 76), Mert Yıldırım, Enver, Kemal Sabri (Mustafa dk. 61), Emre Fırtına, Abdulsamet

Şile Yıldızspor: Süleyman Enes, Erhan, Emre Karadağ, Ahmet, Şevket, Mert Sarı, Taner (Onur dk. 46), Raşit (Oğuz dk. 66), Hazarhan (Arda dk. 82 ?), Emre Adiloğlu (Murat dk. 46) , Berat (Gökhan dk. 66).

Goller: Muhammet (dk. 33) (pen.) Çarşambaspor, Gökhan (dk.90+2) (pen) Şile Yıldızspor.

Kırmızı kart: Burçak (Çarşambaspor)

Sarı kartlar: Hazarhan, Ahmet, Murat, Oğuz, Mert Sarı (Şile Yıldızspor), Metin, Burçak, Emre Fırtına (Çarşambaspor)