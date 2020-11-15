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TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 0 - Karşıyaka : 0

TFF 3.

Lig 3. Grup 9. hafta müsabakasında Çarşambaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. Müsabaka 0-0 tamamlandı.



Stad: Çarşamba Şehir


Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Burak Gültek , Yakup Keçeci


Çarşambaspor: Kadir, Oğuzhan , Metehan , Serhan (Selahattin dk. 74), Kemal Sabri , Veysel (Tugay dk. 81 ?), Aykut, Abdulkadir, Murat (Muhammet dk. 90+1 ?), Erhan, Muhammet Mustafa


Karşıyaka: Erdoğan , Cenk, Mustafa Aşan, Arif (Harun dk. 86 ?), Doğukan, Hakan, Mustafa Değirmenci (Namık dk. 56), Metin, Burak (Anıl dk 77.) , Muhammet (Özkan dk 46) , İlyas.


Sarı Kartlar: Abdulkadir, Muhammet Mustafa, Serhan, Erhan (Çarşambaspor), Mustafa Aşan (Karşıyaka).

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