TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 0 - Karşıyaka : 0

TFF 3.
Lig 3. Grup 9. hafta müsabakasında Çarşambaspor, Karşıyaka ile karşılaştı. Müsabaka 0-0 tamamlandı.
Stad: Çarşamba Şehir
Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, Burak Gültek , Yakup Keçeci
Çarşambaspor: Kadir, Oğuzhan , Metehan , Serhan (Selahattin dk. 74), Kemal Sabri , Veysel (Tugay dk. 81 ?), Aykut, Abdulkadir, Murat (Muhammet dk. 90+1 ?), Erhan, Muhammet Mustafa
Karşıyaka: Erdoğan , Cenk, Mustafa Aşan, Arif (Harun dk. 86 ?), Doğukan, Hakan, Mustafa Değirmenci (Namık dk. 56), Metin, Burak (Anıl dk 77.) , Muhammet (Özkan dk 46) , İlyas.
Sarı Kartlar: Abdulkadir, Muhammet Mustafa, Serhan, Erhan (Çarşambaspor), Mustafa Aşan (Karşıyaka).