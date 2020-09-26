TFF 3. Lig: Çarşambaspor: 1 - Elazığ Karakoçanspor: 1

Misli.
com TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Çarşambaspor sahasında Elazığ Karakoçanspor'la 1-1 berabere kaldı.
Stat: Çarşamba Şehir
Hakemler: Sezer Yalçın, Enes Berk Güçlü, Hüseyin Sepetçioğlu
Çarşambaspor: Eren, Aykut, Kaan, Erhan (Selahattin dk. 71), Muhammet Mustafa, Abdulkadir (Abdulsamet dk. 65), Oğuzhan, Mete Han, Murat (Hasan dk. 71), Kemal Sabri, Serhan
Elazığ Karakoçan: Ömer, İsmail, Burak Özbakır, Yaşar Kaan (Eren dk. 90+4 ?), Mehmet, Hüseyin (Samet dk. 68), Ferhat, Fatih, Batuhan, Semih (Barış dk. 61), Burak Kavlak (Melih dk. 61)
Goller: Hüseyin Fıstıkcı (dk. 59) (Elazığ Karakoçan), Serhan Yılmaz (dk. 82) (Çarşambaspor)
Sarı kartlar: Aykut, Hüseyin (Elazığ Karakoçan)