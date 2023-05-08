TFF Başkanı Büyükekşi, Samsunspor tesislerini inceledi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte Nuri Asan Tesisleri ve Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'ni gezdi.

11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Samsunspor'un şampiyonluk kupasını vermek üzere Samsun'a gelen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk olarak Başkan Yüksel Yıldırım ile birlikte Nuri Asan Tesisleri'ne geldi. Tesisleri gezen Mehmet Büyükekşi, daha sonra Batıpark alanındaki Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri'ni ziyaret etti.

Ziyarete ayrıca TFF Başkan Vekili İbrahim Burkay, Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Genel Müdür ve İcra Kurulu Üyesi Soner Soykan, İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Futbol Akademi Direktörü Yücel Uyar katıldı.