TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası Samsun'da Başlıyor

Bu yıl 8.
'si düzenlenecek TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde yarın başlıyor.
Türkiye Golf Federasyonu'nun 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, 25-26 Mayıs tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde yapılacak.
Şampiyonaya İstanbul Gençler Golf Akademisi, National BGK, Kemer Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, National AGGA, Bodrum Golf Kulübü, Serik BGA, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübü'nden 18 yaş altı 60 sporcu katılacak.
Turnuvanın ödül töreni 26 Mayıs'ta oynanacak final raundunun ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde yapılacak.