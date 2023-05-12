Ticaret Bakanı Muş: "Algı operasyonlarına, toplum mühendisliklerine bu toplum şimdiye kadar pabuç bırakmadı"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Algı operasyonlarına, toplum mühendisliklerine bu toplum şimdiye kadar pabuç bırakmadı" dedi.

Samsun'un Havza ilçesinde Kevser Parkı'nda vatandaşlar ile bir araya gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ülke için yapılan çalışmaları sekteye uğratmadan 2028 yılında kadar yollarına devam edeceklerini ifade etti. Muş, "Pazar günü inşallah ‘durmak yok, yola devam' diyeceğiz. Zaten hepiniz kanaatinizi mutlaka netleştirmişsinizdir. Cenab-ı Hak ülkemizi, memleketimizi daha da güçlendirsin. Bunun için çaba içerisindeyiz. Türkiye ve ülkenin geleceği her şeyden daha önemli. İradenin olduğu memleketin nereye gideceği, memleketin istikametinin bozulmayacağı güçlü bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğinizi istiyoruz. Algı operasyonlarına, toplum mühendisliklerine bu toplum şimdiye kadar pabuç bırakmadı. 90'lı yılları hatırladığımızda 10 milletvekili istifa ediyor oraya geçiyor, 20 milletvekili istifa ediyor oraya geçiyor, bakanlık verirsen oradan istifa ediyor oraya geçiyor. Meşhur olaylar. Bu gün de bakıyorsunuz seçime iki gün kala cumhurbaşkanı adayı ayrılıyor, '45 günde yaşadığımı 45 yılda yaşamadım' diyor. O baskıyı kimin yaptığını, bu işin içerisinde kimin olduğu gayet iyi biliniyor. Toplum mühendislikleri, siyaseti dizayn etme, milletten kopuk, millete rağmen iş yapma hiçbir zaman bu topraklarda işe yaramadı. Hiçbir zaman bu topraklarda karşılık bulamadı. Bunu en güçlü yapanlar 28 Şubat'ta yaptılar. Milletvekillerini oradan çıkardılar, diğer tarafa transfer ettiler. Azınlık hükümeti kurdular. Yaptılar, yaptılar 2002'de millet topyekun bir temizlik yaptı. Dolayısıyla her birinizden ayrı ayrı destek istiyoruz" diye konuştu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Havza programı kapsamında Havza Belediyesini, Havza Muhtarlar Derneğini, Havza Madeni İşler, Kahveciler ile Bakkal ve Bayiler Esnaf Odalarını ziyaret etti.

Bakan Muş'a AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı eşlik etti.

Havza programının son bölümünde Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Havza Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünde Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Havza OSB yatırımcıları ile bir araya geldi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ziyaretlerin sonunda Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a kılıç hediye etti.