Ticaret Bakanı Muş: “Samsun'daki eski hastane binası 'adli tıp' olacak”

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, adli tıp binası olmayan Samsun'da eskiden hastane olarak kullanılan bir binanın geçici olarak adli tıp binası olarak kullanılacağını söyledi. Muş, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesiyle ilgili "Milletimiz bu siyasi mühendisliğin cevabını 14 Mayıs'ta verecektir" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Mehmet Muş, "basın buluşması" kapsamında Samsun'da görev yapan yerel ve ulusal medya mensupları ile bir araya geldi. Açılışta kısa bir konuşma gerçekleştiren Bakan Muş, daha sonra soru-cevap kısmını ise kameralar olmadan gerçekleştirdi. Bakan Muş, Samsun ve Türkiye genelinde yaptıkları hizmetler hakkında habercileri bilgilendirdi.

“Liman Hastanesi binası, adli tıp binası olacak”

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Muş, “Samsun'da adli tıp yok. Buradaki vakalar Trabzon'a gitmek zorunda kalıyordu. Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Liman Hastanesi Binası'nı kiraladı. Burası yeni bina yapılana kadar adli tıp olarak kullanılacak. Adalet Bakanlığı'ndan yetkililer Samsun'a geldi ve binayı inceledi. Belirlenen eksiklikler giderilecek ve burası yeni bina yapılana kadar geçici olarak adli tıp olarak kullanılacak. Artık Samsun'daki adli vakaların Trabzon'a gitmesine gerek kalmayacak” dedi.

“Kültür balığı ticaretini arttıracağız”

Samsun'un Türkiye'nin en çok kültür balığı ihraç eden 3. il olduğuna dikkat çeken Bakan Muş, “Türkiye'nin 1,6 milyar dolarlık bir kültür balığı ihracatı var. Samsun ise 100 küsur milyon dolarlık ihracat ile bu alanda Türkiye'de Muğla ve İzmir'in ardından 2. sırada yer alıyor. Samsun'un altyapısı bu alanda ilerlemek için uygun. Ürünleri katma değerli ürüne dönüştürecek tesisleri ilimize kazandırmak için çalışacağız. Bu kapsamda Yakakent'te balıkçılıkla alakalı bir OSB kurmak için çalışmalar da tamamlandı. Atacağımız adımlarla bu alanda Türkiye'de 1. sıraya kadar yükselebiliriz. Muğla'nın ihracatı yıllık 700 milyon dolara yakın, İzmir'in de 300 milyon doların biraz üstünde” diye konuştu.

Samsun Batı ve Doğu Çevre Yolları

Muş, "OSB'ler yapılması konusunda çok önemli adımlar attık. Liman, OSB'ler derken trafiğin merkezden çevreye doğru aktarılması gerekecek. Bir işi bitirmeden başka bir işe başlamamak gerekiyor. Şu anda ticaret anlamında önemli adımlar atıyoruz. Yatırımlar da gelmeye başladı. Bu ticari adımlar tamamlandıktan sonra çevre yolları da tamamlanır. Büyükşehir Belediyesi de çevre yolunun planlarını tamamlamış. Planlar Karayolları'na gönderilir ve ona göre bir yol izlenir” şeklinde konuştu.

Samsun doğa turizminde çok avantajlı

Turizm gelirlerini arttırmak için de çalışmalar sürdüreceklerini ifade eden Mehmet Muş, “Samsun'un doğal güzelliklerinin İsviçre Alpleri'nden aşağı kalır bir yönü yok. Şehir, doğa turizmine oldukça uygun. Doğa turizmi üzerine yapacağımız yatırımlar ile bu alandan şehre ekonomik katkı sağlayabiliriz. Bunun için tanıtım ve reklam işlerine ağırlık verilmesi gerekiyor. Gerekli çalışmaları kısa zamanda yapacağız. Samsun'un Türkiye ihracatındaki payının yüzde 2'ye çıkması için turizme de önem veriyoruz. Özellikle doğa turizmi konusunda oldukça ümitliyiz” ifadelerini kullandı.

“Gündemimin birinci sırası Samsun olacak"

Seçimleri AK Parti kazanırsa, bakanlığı devam edeceği için Samsun milletvekilliğinden istifa edeceği ve Samsun ile alakasının kalıp kalmayacağı ile ilgili bir soruya samimi cevap veren Muş, “Bize şehrin vekaleti verilmiş. Bu yükü üzerimize aldık. Bundan sonraki süreçte gündemimin birinci sırası Samsun olacak. Samsun'da iradesine vekalet olacağım” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesi hakkında da konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, şunları söyledi:

“Biz, kendi işimize bakıyoruz. Siyaseti milletimizle ve net olarak yaptık. Aldığınız kararlarda net olmak önemli. Kimler ne dedi, ne vaatler verdi de kararlar değişti bilemiyorum. Biz, hiçbir zaman bu tip siyasi mühendislikler içerisinde olmadık. Biz kendi işimize bakıyoruz. Kamuoyu yoklamalarında gayet rahatız. Rahat olmayanlar ancak böyle siyasi mühendislikler yapmak için uğraşırlar. Bunu bilenler de siyasi mühendislik yapmaya çalışıyorlar. Bu manevralar tutmaz. Seçimi ilk turda hallediyoruz. Amacımız, Türkiye'yi daha ileri bir seviyeye taşımaktır. Milletimiz de bu siyasi mühendisliğin cevabını 14 Mayıs'ta verecektir.”

Toplantıya ayrıca Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir katıldı.