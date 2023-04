Ticaret Bakanı Muş'tan Davutoğlu'na eleştiri: "Elinde ne var ne yok fırlatıyor"

Sıra Milletvekili Adayı Mehmet Muş, isim vermeden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu eleştirerek, "Bu hak davaya tek kelime edersem bilmem neyim' diyen bu arkadaş elinde ne var ne yok fırlatıyor" dedi.

Bakan Mehmet Muş, AK Parti Tekkeköy Seçim Koordinasyon Merkezi(SKM) açılışına katıldı. Mevcut milletvekilleri ve milletvekili adayları ile birlikte açılışa katılan Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada AK Parti'nden ayrıldıktan sonra parti kuran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Millet İttifakı cephesine sert eleştirilerde bulundu.

“Apartman yöneticisi bile iradesiyle karar alıyor, konseyle karar alınmaz”

Bakan Muş, “Millet İttifakı cephesi bir de konsey yapacaklarını söylüyor. Hani bizden bir ara başbakanlık da yapan, şimdi öbür tarafa geçen, elinde her bulduğunu bize fırlatan, gitmeden önce en büyük yeminleri yapan, ‘Bu hak davaya tek kelime edersem bilmem neyim' diyen ama şimdi her bulduğunu fırlatan, Cumhurbaşkanı ile yaşadığı her diyaloğu bile ifşa eden devret idaresinde olur mu? Cumhurbaşkanı ve başbakan birçok meseleyi konuşur. Onları bile elinde ne var ne yok fırlatıyor. Şimdi diyor ki bu arkadaş, ‘Aramızda bir konsey kuracağız' diyor. Bir cumhurbaşkanı yardımcısı var, bir bakanları var ve ayrıca bir konsey daha kuruyorlar. O konseyde ortak karar çıkmazsa kriz çıkartacaklarını söylüyor. Ya sen yüzde 0,01'sin kardeşim. 2 bile değilsin. Seçime bile giremiyorsun. Aday bulamıyorsun. Sana milletin vermediği yetkiyi orada nasıl kullanacaksın. 0,01 ile yüzde 20 oy alan parti ile aynı hakka sahip olacağını söylüyor. Peki, bu krizin memlekete faturası ne olur? Ağır olur. Oldu ya bunlar iktidara geldi. Konsey toplanacak ve Samsun'a vali atayacaklar. Kaç ay sürer bir vali atamak? Arkadaşlar 4 sene diyor. 0,01 başka bir şey söyleyecek, sonra diğer sıfır virgüllü başka bir şey söyleyecek. Böyle memleket idare edilmez. Bir apartmanın bile yöneticisi vardır. Adam irade koyar ve orayı yönetir. Konseyle filan karar alınmaz. İçerisine sürüklenmek istenilen Türkiye'nin böyle bir durumu var” dedi.

“Millet İttifakı Türkiye'yi önüne koyup, ülkeyi bölüşüyorlar”

Muhalefetin daha seçim kazanmadan bakanlıkları ve kurumları kendi aralarında paylaşmaya başladıklarının altını çizen Bakan Muş, “Türkiye'de daha önceki koalisyon hükümetleri en fazla 2-3 partiliydi. O dönemlerde bile Türkiye'nin en büyük bankacılık krizi yaşandı. Dünyada kriz yokken Türkiye'de kriz vardı. Milyarlarca dolar bankalardan hortumlandı. Bunun faturası da milletin sırtına yüklendi. Bunlar koalisyon dönemlerinin, popülizmin, irade koyamayan hükümetlerin birikimiydi. Bu dönemin ardından biz iktidara geldik. Biz iktidara gelince güven ve istikrar tesis edildi. Bizle birlikte bazı şeyleri de unuttular. Sanki Türkiye'de seçimler hep 5 senede bir yapılıyordu, sanki hükümetler hep bizim gibi istikrarlıydı. Bunlar unutuluyor. Bu AK Parti ile kazanılmış bir şey. Bu seçimlerin diğer seçimlerden farkı ne? Eskiden en fazla 3 koalisyon ile seçime giden partiler şimdi ise 7 parti ile koalisyona gidiyor. Türkiye haritasını önlerine koydular bakanlıklar bölüşülüyor, kurumlar bölüşülüyor, bankalar bölüşülüyor gibi tutum sergiliyorlar. Biz bu filmi daha önce izledik. Aynı filmi bir daha tabi ki izlemeyeceğiz. Buna müsaade etmemek lazım” diye konuştu.

Programa ev sahipliği yapan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ise “Bu ilçede 7'den 70'e kimseyi mahcup etmedik. Tekkeköy'ü köy olmaktan çıkartıp, şehir haline getirmeyi başarmış olduğumuza inanıyorum. Bugün 61 bin metrekare kapalı alanla Türkiye'deki en büyük 250 yataklı ilçe devlet hastanesinin sonuna yaklaşmaktayız. Türk milleti vefakardır. Ama Tekkeköylüler daha çok vefakardır. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu vefayı göstermenin Tekkeköy adına borcumuz olduğuna inanıyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Muş ve diğer milletvekili adayları SKM açılışının ardından ilçeden ayrıldı.