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Ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucun 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucun 1 kişi yaralandı.


Kaza, İsmet Paşa Mahallesi Elekci yokuşu Sönmez Fırın Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Ö.'nün (36) kullandığı 55 ABN 044 plakalı motosikletle Mustafa D. idaresindeki 55 T 4620 plakalı ticari araç çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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