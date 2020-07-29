Tilkiye ateş etmek isterken kazara annesini vurdu

Samsun'da tavuklarına dadanan tilkiyi korkutmak için pompalı tüfekle ateş etmek isteyen 16 yaşındaki çocuk kazara annesini bacağından vurarak yaraladı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki E.İ., tavuklara dadanan tilkiyi korkutup kaçırmak için pompalı tüfekle ateş etmek istedi. E.İ.'nin elindeki tüfek kazara ateş aldı ve annesi K.İ.'yi (40) bacağından kazara yaraladı. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan K.İ. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.