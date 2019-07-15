Tip 2 diyabet hastaları tedaviden korkmamalı

Dr. Volkan Kınaş, tip 2 diyabet (şeker) hastalarının tedaviden korkmamaları gerektiğini belirterek, yaptıkları başarılı operasyonlar ile hastalarının yaşamlarında ikinci bir sayfa açtıklarını ifade etti.

Diyabet tedavisi yapılmadığı zaman ciddi sonuçlar doğurabileceğini kaydeden Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Volkan Kınaş, “Yaş ve cinsiyet belirtmeksizin birçok insanda karşılaşılan tip 2 diyabet hastalığının sebebi; aileden kalıtsal, yüksek kilo sahibi kişilerde, ya da 4 kg'dan ağır doğum gerçekleştiren kadınlarda görülme ihtimali yüksektir. Tip 2 diyabet hafife alınmadan uzman bir hekim kontrolünde tedavisine başlanması gerekmektedir. Ancak kişilerin söz konusu hastalığa sahip olduklarını anlamaları için hastalığın belirtileri konusunda da bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu belirtiler; cilt yaralarının geç iyileşmesi, fazlaca açlık hissi, idrar kaçırma, fazla su içme isteği, el ve ayaklarda karıncalanmalardır” dedi.

Tedavi süreci ve kontrol

Tedavi sürecine değinen Dr. Volkan Kınaş, “Bu belirtilere sahip kişilerin yardım alması için uzman bir hekime başvurmaları gerekmektedir. Bu gibi durumlarda hekim öncelikle ilaç tedavisi uygulayacaktır. Yeterli olmaz ise insülin tedavisi uygulanmaktadır. Eğer o da yetersiz kalırsa son çare olarak cerrahi müdahale gerekmektedir. Ancak bilinenin aksine söz konusu cerrahi müdahale hastaların gözünü korkutmamalı. Laparoskopik (kapalı) olarak gerçekleştirilen operasyon sonrası hastalar 3 gün gibi kısa süre içerisinde taburcu olabilmektedir. Elbette tedavi sonrasında hastaların doktor gözetiminde süreli aralıklarda takip edilmesi oldukça önemlidir. İlaç ve insülin gibi süreli olarak kullanmak zorunda kaldıkları ilaçlar hastalar için handikap olmaktan çıkarak hayatlarında yeni bir sayfa açmalarına imkân sağlamaktadır" diye konuştu.