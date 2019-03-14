Tıp öğrencisi dekanlık koltuğunda

sınıf öğrencisi Eda Erdemir, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle 1 günlüğüne dekanlık koltuğuna oturdu.

OMÜ Tıp Fakültesinde Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlik kapsamında, Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Stajyer Doktor Eda Erdemir, sembolik olarak Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir'in koltuğuna geçti.

Dekan Dağdemir not aldı

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Yılmaz, Prof. Dr. Levent Güngör ve Fakülte Genel Sekreteri Hatice Aztopal Çavuş'un da yer aldığı etkinlikte, 4. sınıf öğrencisi Stajyer Doktor Eda Erdemir öğrenci arkadaşları adına dileklerini ve temennilerini dile getirdi. Öğrencisini dikkatli bir şekilde dinleyen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, bol bol not almayı da ihmal etmedi.

Daha sonra 4. sınıf öğrencisi Eda Erdemir, günün anlam ve önemini belirterek şöyle konuştu: "Bundan tam 100 sene önce Tıbbiyeli Hikmet Boran önderliğinde temelleri atılmış olan ve vatanları için o günün şartları altında hiç düşünmeden vazifesini ziyadesiyle yapmış tıbbiyeli şehitleri hatırlamamız gereken 14 Mart; sağlık uygulamalarının ve ülkemizin sağlık hizmetini nasıl daha verimli hâle getirebileceğimizi de gündeme getiren önemli bir tarih niteliği taşımaktadır.”

“Hekimler üst seviyede korunmalı”

Tıp öğrencisi Erdemir sağlıkta şiddet olgusuna işaret ederken devamında “Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen hekime şiddet olayları bizleri bir hayli üzmekte ve sağlık çalışanlarının motivasyonunu düşürmektedir. Mesleğimizi icra ederken tüm insanlığa, bir hak olan sağlık hekimlerinin en üst seviyede korunması talebinde bulunuyoruz” sözlerine yer verdi.