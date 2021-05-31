Tıpta nadir durum: Yemek borusu olmadan doğdu

Samsun'da bebek Doruk Genez, yemek borusu olmadan doğdu. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, doğar doğmaz koyduğu tanı ile bebeğin hayata tutunmasını sağladı.

Samsun'da tıp dünyasında nadir gözüken durumlardan biri yaşandı. Muhammet (37) ve Şeyda (37) Genez çiftinin ilk bebekleri olan Doruk Genez yemek borusu olmadan dünyaya geldi. Erken müdahale edilmezse sonucu ölüm olan bu durumda doktorun dikkati ve erken tanısı, bebeğin hayatını kurtardı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde görevli Çocuk Cerrahisi Uzm. Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne tarafından yapılan trakeoözefageal fistül ve özofagus atrezisi işlemleri ile bebeğin mideden solunum yollarına olan bağları kesildi. Ardından bebeğin midesi yukarı çekilerek yemek borusu yeni baştan oluşturuldu. Bebeğin hayatı, yapılan bu acil cerrahi işlem ile kurtarıldı.

?"Tıpta nadir durum"

?Bebeğin tedavi süreci ile ilgili bilgi veren Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, "Bebeğimiz doğduktan sonra bazı tetkiklerde yemek borusunun olmadığını fark ettik. Solunum yollarına mideden bir bağ olduğunu gördük. Bebeğimizi 2 gün takip ettikten sonra ameliyatını planladık. Mideden solunum yollarına olan bağları kestikten sonra mideyi de yukarı çekerek yemek borusunu yeni baştan oluşturduk. Yeni doğan yoğun bakım ünitemizde 1 hafta kadar takip edildikten sonra kendisini beslemeye başladık. 10. günde tamamen, tam beslenerek annesinin şefkatli kollarına verdik. Bebeğin normal beslenmesiyle böyle güzel, tatlı ve mutlu bir aile tablosu ile karşı karşıyayız. Eğer zamanında ameliyatı yapılmasaydı, yaşama şansı yoktu. Çünkü yemek borusu olmayan ve beslenemeyen bir bebeğin yaşama şansı yoktur. Doruk Genez bebeğin doğum sonrasındaki problemi, tıpta nadiren karşılaştığımız yeni doğan bebek anomalilerinde karşımıza önemli ve ciddi rahatsızlıktır. Ameliyatla çözülebilen, tam şifa ile taburcu olabilen rahatsızlıktır. Bazen anne karnında ultrason ile tespit edilebiliyor. Bazen de edilemiyor. Her şeye rağmen önemli olan, kendisinin hayatta olmasıdır" dedi.

?Anne Şeyda Genez ise çok mutlu olduklarını belirterek, “Doktorumuz başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği için çok mutluyuz. Hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz beslenmesinde, uyumasında da herhangi bir sıkıntımız yok. İlk olarak bilinen bir hastalık olduğunu bilmiyorduk. Eşim daha çok bilgi verdi, ben pek incelemedim. Anne yüreği olduğu için çok fazla internette olumsuz yorumlarla karşılaşmak istemedim. Hocalarımız bizi daha fazla aydınlattılar" diye konuştu.

?Yeni bebek sahibi olacak ailelere önerilerde bulunan baba Muhammet Genez de "Öncellikle yeni bebek bekleyen çiftlere şunu tavsiye edebilirim: Bebeklerini öncelikle yeni doğan yoğun bakım servisi olan ve çocuk cerrahisi imkânı olan bir hastanede doğum yaptırmaya özen göstersinler. Bazı hastalıklar anne karnında fark edilemiyor. Doğduğunda fark ediliyor. Doğum yapılan hastanede eğer yeni doğan yoğun bakım yoksa, bu bazı olumsuz durumlarda sıkıntılara neden olabiliyor. Ayşe hocam ve diğer sağlık çalışanları sağ olsun, başarılı bir operasyon ile yavrucağımız sağlıklı olarak kucağımızda" şeklinde konuştu.